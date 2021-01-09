العاهل السعودي يتلقى لقاح كورونا.. وفيديو يرصد الحدث

2021/01/09 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة الأنباء السعودية تلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

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