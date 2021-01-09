2021/01/09 | 06:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

183 مشاهدة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، موقع تويتر بالتآمر "لإسكاته"، قائلا إن المنصة "تكمم أفواه حرية التعبير"، وذلك بعد إعلان الشركة في وقت سابق، تعليق حسابه نهائيا.

وقال ترامب في تغريدات على حساب الرئيس الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون (9 كانون الثاني 2021) إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.

وأضاف ترامب: "لن يتم إسكاتنا"، و"تويتر غير معني بحرية التعبير".

وسريعا، حذفت شركة تويتر التغريدتين الجديدتين للرئيس الأمريكي، ولم تصدر -حتى الآن- أي بيان عن عملية الحذف.

وكانت تويتر أعلنت، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف".

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتهم تويتر بالتآمر لإسكاته: يكمم أفواه حرية التعبير) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتهم تويتر بالتآمر لإسكاته: يكمم أفواه حرية التعبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).