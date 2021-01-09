"كورونا الجنوب أفريقي" يصل كندا.. رصد أول إصابة بالفيروس المتحوّر في ألبرتا

2021/01/09 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت مقاطعة ألبرتا حالة من فيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في وقت سابق بجنوب أفريقيا، وهي أوّل إصابة من هذا النوع على الأراضي الكنديّة، حسب ما أعلنت مسؤولة السلطات الصحّية في المقاطعة.

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