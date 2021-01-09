2021/01/09 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات حديثة أن المملكة المتحدة لديها أعلى عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالدول الأخرى، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في بريطانيا.. مصاب بين كل 50 شخصا ومستشفيات تلغي عمليات جراحية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في بريطانيا.. مصاب بين كل 50 شخصا ومستشفيات تلغي عمليات جراحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).