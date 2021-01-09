2021/01/09 | 08:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدارس العراق

فوتو: ارشيف

الان

1 مشاهدة

استبعدت لجنة التربية النيابية، السبت، وجود عطلة نصف السنة، فيما أوصت بزيادة أيام الدوام في المدارس.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي، اليوم، 9 كانون الثاني 2021، إن "إبقاء الدوام للطلبة يوما واحدا أمر غير صحيح، على الرغم من ان هذا الموضوع تحدده اللجنة العليا للسلامة، لكن يجب أن تتخذ وزارة التربية إجراءات اخرى كون مادة المنهاج الدراسي لا يمكن أن تصل للطلبة بصورة صحيحة".

واضاف ان "رأي اغلب اعضاء اللجنة هو زيادة عدد ايام الدوام"، مبينا ان "اقتطاع مناهج الدراسة احد مساوئ الدوام ليوم واحد".

واوضح أنه يستبعد ان "تكون هناك عطلة نصف السنة على اعتبار ان دوام المدارس يوم واحد فقط".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تستبعد وجود عطلة نصف السنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تستبعد وجود عطلة نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).