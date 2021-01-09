2021/01/09 | 08:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلع نزاع عشائري وسط إطلاق نار كثيف شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع نزاع عشائري وإطلاق نار كثيف شرق الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع نزاع عشائري وإطلاق نار كثيف شرق الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).