"حقنة لا إبرة فيها".. الأخبار الكاذبة تلاحق تطعيم نائبة الرئيس الاميركية

2021/01/09 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كامالا هاريس وهي تتظاهر بتلقي لقاح كورونا من حقنة لا إبرة فيها.لكن الادعاء خطأ وهذا النوع من الحقن ذات الأغطية البلاستيكية معتمد عالميا.

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