الفياض يكشف عن قرب انشاء مدن سكنيَّة للحشد الشعبي

2021/01/09 | 08:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عن قرب إنشاء مدن سكنيّة لمقاتلي الحشد الشعبي.

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