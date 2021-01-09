الحكومة تحيي الحسابات الختاميَّة لعامي 2013 و2014

2021/01/09 | 08:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليّة مظهر محمد صالح: إنَّ "الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014".

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