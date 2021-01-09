أشارت لتورطه في 'جرائم كبرى'.. الكشف عن مسودة خاصة بمساءلة ترمب

2021/01/09 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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كشفت وسائل إعلام أميركية، عن مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تؤكد تورط الأخير في جرائم كبرى.

وافادت وكالة "رويترز" بأن شبكة "إن.بي.سي نيوز" حصلت أمس الجمعة، 8 كانون الثاني 2021، على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس دونالد ترمب، تفيد بان "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وأضافت أن "المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب، تشير إلى أن الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سمح له بالبقاء في المنصب".

كما تدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترمب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، فيما أكدت أن "ترمب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير".

وأشارت إلى أن "ترمب هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

جدير بالذكر ان المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي أطلقوا مؤخرا حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، حيث اقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترمب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ر.إ

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