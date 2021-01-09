الاقتصادية النيابية: الاتفاقية الصينية هي السبيل الوحيد لتطوير العراق وانهاء الفساد

2021/01/09 | 08:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، ان الاتفاقية الصينية هي الضمانة الوحيدة لتطوير البنى التحتية وانهاء الفساد في المشاريع، مبينة ان الاتفاقية ستحل ازمة الخدمات الكبرى.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “الاتفاقية الصينية من اهم ركائز تنمية العراق المستقبلية ولا يمكن التفريط فيها كونها السبيل الوحيد في تطوير البنى التحتية وانهاء الفساد والبيروقراطية في انجاز المشاريع”.

وأضاف الخفاجي، ان “خطوة بناء الف مدرسة بالاتفاق مع شركة صينية مختصة من خلال دفع النفط لها خارج حصة الاوبك النفطية للعراق خطوة في غاية الاهمية لزيادة دخل البلاد “.

واشار الى ان “ العراق قد ينجح في تطوير اغلب بناه التحتية في حال ابعاد الضغوط السياسية وعدم السعي لافشال المشروع كما جرى في قانون البنى التحتية في عهد رئاسة حكومة نوري المالكي”.انتهى/ 25د

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