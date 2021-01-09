مطالبات نيابية بانهاء تواجد عشرات البعثات العراقية “عديمة الجدوى”

2021/01/09 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طالبت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، السبت، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء عشرات البعثات الدبلوماسية العراقية خارج العراق لعد جدواها ولصرفها اموالا طائلة.

وقالت جودت في تصريح لـ /المعلومة/ ان “العشرات من البعثات يجب ان تغلق من قبل وزارة الخارجية كون العراق لم يستفد منها سيما مع دول لا ترتبط مع العراق بعلاقات تجارية او يتواجد فيها جالية عراقية”.

واضافت ان “القنصليات والسفارات العراقية تصرف مبالغ طائلة من اجل تمرير سياسة بعض الاحزاب دون اي مصالح عراقية”.

واشارت الى ان ” الحكومة متناقضة بشان الحديث عن التقشف وقطع رواتب الموظفين خلال الموازنة الحالية في حين تدفع رواتب كبيرة للغاية لموظفي بعثاتها غير النفعية وعديمة الجدوى”.انتهى/ 25د

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