داخل خيمة.. فيديو لترامب وعائلته قبل اقتحام الكونغرس

2021/01/09 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو التقطه على ما يبدو دونالد ترامب جونيور عائلته وأصدقاءه يضحكون ويمزحون خلف الكواليس، قبل أن يخاطب والده الرئيس ترامب حشودا من مناصريه، الأربعاء، بوسط واشنطن العاصمة.

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