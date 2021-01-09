سلة نفط البصرة تفوز على غاز الشمال

2021/01/09 | 09:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي نفط البصرة لكرة السلة على نادي غاز الشمال في اطار منافسات المرحلة الاولى من الدوري الممتاز.

وتمكن نفط البصرة من الفوز على غاز الشمال بنتيجة ( 72 - 89 ) نقطة في المباراة التي جرت بينهما على قاعة البلادي بمدينة كركوك عصر الخميس 7 كانون الثاني 2021.

يذكر ان نادي غاز الشمال خسر امام نادي نفط الشمال في مباراة الديربي التي جرت بينهما في القاعة ذاتها يوم الثلاثاء الماضي 5 كانون الثاني 2021 بنتيجة ( 78 - 73 ) نقطة ضمن الدوري ذاته.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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