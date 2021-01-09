القبض على ارهابيين اثنين والعثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون في الانبار ونينوى

2021/01/09 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابيين اثنين وعثرت على عبوات ناسفة وقنابر هاون في الانبار ونينوى ".وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع لواء المشاة٤٠ تمكنت من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في سيطرة التحدي بالكرمة الانبار ، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.على صعيد متصل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٨ ، تمكنت من الاستيلاء على ٤١ عبوة ناسفة في منطقة الزنكورة بالرمادي في الانبار .من جانب اخر تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع لواء المشاة ٥٠ من ضبط ٢٠ مسطرة تفجير، و 9 عبوات ناسفة مختلفة الانواع والاحجام ، و ٨ قنابر هاون ١٢٠ ملم في سنجار بنينوى./انتهى9

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