بايدن: يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب

2021/01/09 | 09:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيكون سعيدا برؤية نائب الرئيس، مايك بينس، في حفل التنصيب، ولكن ليس الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال انه ” يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامباتحاد عمالي أمريكي: ترامب إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم

واعتبر بايدن في تصريح صحفي، أن قرار ترامب عدم حضور حفل التنصيب كان “جيدا”.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك،هذا ومن المقرر أن يجري حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.انتهى 25

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