قانوني: السكوت الحكومي على العقوبات الاميركية غير مبرر وسيسمح بتدخلات أكبر

2021/01/09 | 09:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد.

اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان السكوت الحكومي ازاء فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض غير مبرر وتسمح بتدخلات اميركية عميقة.

وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” فرض عقوبات على شخصيات عراقية بموجب قانون ماغني تسكي .



الأمريكي يصطدم بمواد ميثاق الأمم المتحدة ١ و ٢ و٣ التي تؤكد على سيادة الدول وتمنع التدخل فيها “.

واضاف انه “لابد على الحكومة العراقية ان تعطي رأيها وتقول هذا شاننا ونحن من يحقق فيه”، مشيرا إلى أن “الصمت ظاهرة غير صحية ويدفع امريكا إلى تدخلات أخرى وقوائم أخرى وان تفتح تحقيقا اي الحكومة العراقية بالموضوع وتعلن نتائجه”.

وتابع التميمي ان “كل ما يمكن أن تفعله امريكا هو منع دخولهم الولايات المتحدة و منع إعطاء الفيزا وتجميد أموالهم في أمريكا”، موضحا أن “قانون ماغني تسكي ليس فيه فرض عقوبات على الأشخاص بسبب الفساد بل فقط عقوبات في حالة تهديد الأمن القومي الأمريكي وفي حالة الأمر الاقتصادي وحقوق الإنسان”، معتبرا أن “مصطلح الأمن القومي يافطة لاحتلال الدول وضرب الأمم المتحدة”.



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