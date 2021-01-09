مستشار الامن الوطني يدعو الخزانة الأمريكية إلى “تصحيح خطئها”

2021/01/09 | 09:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم السبت، الخزانة الأمريكية إلى “تصحيح خطئها”.وقال الاعرجي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، “ندعو الخزانة الأمريكية، إلى تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية”.واضاف “ليس من الصحيح أن تكون هذه الشخصية ضمن قوائم العقوبات”.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم امس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

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