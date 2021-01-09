الصحة توضح بشأن الاعتداء على طبيبة مقيمة في بغداد

2021/01/09 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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اعلنت وزارة الصحة، اصابة طبيبة مقيمة دورية في مدينة الطب بالعاصمة بغداد اثر تعرضها لحداث اعتداء.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم (9 كانون الثاني 2020)، إن "حادثة الاعتداء التي طالت إحدى الطبيبات داخل مستشفى (الشهيد غازي الحريري) حصلت بعد محاولة سرقة، قبل ان يتم اعتقال المتورط في غضون نصف ساعة.





وأضاف أن "المعتدي دخل المستشفى وحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة حاملا أوراق وتحاليل لانتحال صفة مراجع بمحاولة منه للسرقة من غرفة الطبيبة المقيمة خلال فترة مغادرتها للغرفة، إلا أنه وعند عودة الطبيبة لمكانها قام باستخدام آلة جارحة ادت الى اصابتها".

واشار إلى "تنفيذ اجراءات عاجلة بين المستشفى ومركز شرطة مدينة الطب من خلال اغلاق ابواب المستشفى وتتبع المعتدي عبر كاميرات المراقبة، وتم القاء القبض عليه داخل المستشفى خلال نصف ساعة وتأمين الرعاية الصحية للطبيبة واجراء الفحوصات الكاملة لها".



وأكد البيان، أن "حالة الطبيبة الصحية مستقرة، وانه تم في نفس اليوم استدعاء المشاور القانوني للمستشفى واقامة دعوى قضائية من قبل المستشفى على المعتدي وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة".

وتابع، ان "الوزارة تستنكر هذا الاعتداء وتطالب الجهات الامنية والقضائية بإتخاذ اشد العقوبات بحق المعتدين على الكوادر الطبية والصحية والعاملين كافة، في المؤسسات الصحية وعدم الانجرار وراء الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تقلل من الجهود المبذولة لاحتواء الحادث".

ا.ح

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