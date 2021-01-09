الولايات المتحدة تفي بوعودها وتكشف عن المبلغ الذي دعم بها الأقليات

2021/01/09 | 09:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك اعلن وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، أن بلاده ساهمت بمساعدة الايزيدية والاقليات الدينية الاخرى في العراق بعد ان وعدت بذلك.وفي تغريدة له، قال بومبيو، أن “امريكا دعمت الايزيدية والاقليات الاخرى بـأكثر من 480 مليون دولار بما فيهم الناجين من قبضة داعش.مشيراً في تغريدته الى انهم “حولوا وعودهم الى أفعال”، …

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