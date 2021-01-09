فوز كبير لنساء غاز الشمال على الزوراء

2021/01/09 | 09:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي غاز الشمال فوزا كبيرا على نادي الزوراء في منافسات الدوري النسوي الممتاز بكرة الصالات.

وتمكنت نساء غاز الشمال من الفوز على نساء الزوراء بتسعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الجمعة 8/1/2021 وعلى قاعة بلادي بمدينة كركوك.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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