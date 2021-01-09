البرلمان يضيف فقرة إلى جدول الأعمال في الجلسة المخصصة لقراءة مشروع الموازنة

2021/01/09 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أضاف مجلس النواب، اليوم السبت، فقرة أخرى إلى الجلسة المخصصة للقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.وحصل “عراقي نيوز”، على نسخة من جدول اعمال الجلسة 33 لمجلس النواب، والتي ستعقد اليوم، الساعة الخامسة مساءً.وبحسب الوثيقة، فإن الجلسة ستخصص للقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، والمتكون من 58 مادة.كما أضاف المجلس فقرة المناقشات العامة إلى جدول الأعمال.

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