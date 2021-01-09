ثائر أحمد مدرباً للكرخ

2021/01/09 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادتعاقدت الهيئة الادارية لنادي الكرخ مع المدرب ثائر احمد لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

وقال المدرب المساعد للنادي احمد عبد الاجبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الكرخ تعاقدت مع المدرب ثائر احمد لقيادة الفريق في الموسم الحالي”.

واوضح ان “احمد من المدربين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في الدوري العراقي وبإمكانهم صناعة الفارق ووضع بصمتهم مع أي فريق يقودونه”.

واضاف أن “احمد بإمكانه اكمال مشروع المدرب كريم سلمان بتكاتف الجميع”، معرباً عن أمله في “نجاح المدرب بمهمته الجديدة”.

يذكر ان مدرب الكرخ كريم سلمان توفي بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.



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