نائب يطرح خارطة طريق لإيقاف نزيف الدم في ’’حلوان’’.. الخرق تكرر على مدار شهرين

2021/01/09 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طرح عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، السبت (9 كانون الثاني 2020)، خارطة طريق لإيقاف نزيف الدم في منطقة حلوان شمال شرق المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "منطقة حلوان في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) شهدت خلال الاسبوع الماضي خروقات متكررة تسببت في مقتل واصابة العديد من الجنود"، مؤكدا بان "هناك مشكلة حقيقية في ملف قيادة هذا القاطع المحوري والخروقات تكررت على مدار شهرين متتالين وما حصل خلال الايام الماضية كان الاكثر خطورة بسبب ارتفاع معدلات الضحايا".

واضاف الجبوري، أن "هناك عدم جدية في حلحلة هذا الملف الأمني المعقد، وهناك ترهل، ما يستدعي إجراء تغييرات واضحة وسريعة في القيادات الامنية وارسال تعزيزات قتالية للقاطع مع دعمه بالدروع والكاميرات الحرارية".

ولفت إلى أن "ملف التغيرات يجب أن يكون أولوية لأنها جزء مهم وأساسي من الحل بما ينعكس ايجابا في درء مخاطر الارهاب وتامين مناطق مهمة في حلوان ومحيطها".

وكانت قوات الجيش قد تعرضت إلى هجمات متكررة خلال الاسبوع الماضي في حلوان قرب ناحية جلولاء ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود.

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