النفط يسجل ارتفاعاً جديداً وخام برنت يتجاوز 56 دولاراً للمرة الأولى منذ أشهر

2021/01/09 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار النفط، السبت (9 كانون الثاني 2021)، ارتفاعاً جديداً لتحقق أكبر مكاسب اسبوعية لها مدعومة بتعهد السعودية بخفض الإنتاج والمكاسب القوية في أسواق الأسهم الرئيسية.

واغلق خام برنت عند 56.25 دولارًا للبرميل ، مرتفعاً 1.87 دولار أو 3.44٪، وسجل الخام مكاسب اسبوعية بلغت نسبتها 8.1%، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 52.72 دولارًا للبرميل، وسجلت مرتفعة 1.89 دولار ، أو 3.72٪ ، وهي أيضًا أعلى مستوياتها منذ أواخر شباط، وسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 7.7٪.

وتعهدت المملكة العربية السعودية الاسبوع الفائت بتخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس في إطار اتفاق سيبقي بموجبه معظم منتجي أوبك + الإنتاج ثابتًا خلال عمليات الإغلاق الجديدة.

ودفع ارتفاع الأسهم العالمية مؤشرات نيكاي اليابانية والأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة ، حيث ركز المستثمرون على المزيد من التحفيز لإصلاح الضرر الاقتصادي للوباء.

وقال محللون إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحًا في الأشهر المقبلة إذا ظل الطلب على الوقود مقيدًا بالوباء.



القيود الصارمة على السفر والأنشطة الأخرى في جميع أنحاء العالم لاحتواء الزيادة في حالات COVID-19 تؤثر على مبيعات الوقود ، مما يضعف احتمالية تعافي الطلب على الطاقة في النصف الأول من عام 2021.

هناك أيضًا نقاط مضيئة للاستهلاك على الرغم من فيروس كورونا حيث يواجه نصف الكرة الشمالي شتاء قارس البرودة.



أدى أبرد طقس في بكين منذ عام 1966 إلى ارتفاع أسعار الطاقة المحلية ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة في معظم أنحاء أوروبا وآسيا دون المتوسط في معظم شهر كانون الثاني.

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