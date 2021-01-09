2021/01/09 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد وبسقوف مالية مفتوحة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تماشيا مع سياسة وخطة المصرف الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص الاستثمارية وبتوجيه من وزارة المالية لدعم الاستثمار فقد تقرر اطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع الاستثماري في العراق".

وأشار إلى أن "هذه المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وانجاز المعاملة في وقت وبسرعة قياسية بعيدا عن الروتين وحلقات الترهل الزائدة التي تتطلب اكتمالها لايام معدودة وذلك عبر انشاء غرفة موحدة من الاقسام المعنية والمناطة لها مهمة الاستثمار يكون هدفها الانتهاء من معاملة المستثمر ومنحه القرض بكل سهولة وانسيابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية ويوضح تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية ويوضح تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).