المالية النيابية لـ/ نينا/ : رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف بموعدها ولن تتأخر بتاخر اقرار الموازنة / موسع

2021/01/09 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت اللجنة المالية النيابية ان رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف بموعدها ولن تتاخر بتاخر اقرار الموازنة ".وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجلس النواب سيجري تعديلات كبيرة على فقرات قانون الموازنة لعام 2021 ، ولكن ليس بالضرورة ان تحدث مشاكل بين الكتل السياسية حولها ، ونامل ان تتوافق الكتل السياسية على بنود قانون الموازنة باسرع وقت ممكن ".واكد ان مناقشة الموازنة لغاية اقرارها يحتاج وقت يتراوح بين 20 - 30 يوما ، لافتا الى انه من السابق لاوانه الحكم على فقرات قانون الموازنة بدون الجلوس واجراء المناقشة مع الجهات المعنية في الوزارات التي طلبت المبالغ ، وثم تحديد المبالغ التي تحتاجها فعلا والمهمة وغير المهمة وهل هي شكلية او واقعية ؟".واوضح ان وزير المالية اعطى تعليمات الى دوائر الوزارة بشأن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري والتي ستكون وفق مبدأ 1 / 12 ، ولن ينتظر اقرار الموازنة ليتم صرف الرواتب ، وبالتالي تاخر اقرار الموازنة لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين اشهر الحالي "./انتهى9

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