الرافدين يطلق مبادرة جديدة لتعزيز القطاع الاستثماري في العراق

2021/01/09 | 09:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد وبسقوف مالية مفتوحة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه “تماشيا مع سياسة وخطة المصرف الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص الاستثمارية وبتوجيه من وزارة المالية لدعم الاستثمار فقد تقرر إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع الاستثماري في العراق” .وأشار المصرف إلى أن “هذه المبادرة تقوم على أساس تسهيل وتبسيط إجراءات الشركات والمستثمرين وانجاز المعاملة في وقت وبسرعة قياسية بعيدا عن الروتين وحلقات الترهل الزائدة التي تتطلب اكتمالها لأيام معدودة وذلك عبر إنشاء غرفة موحدة من الأقسام […]

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