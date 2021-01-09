عباس أحمد.. شيخ المخرجين - أسامة عرابي

2021/01/09 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أسامة_عرابي عباس أحمد..شيخ المخرجيناحتفت الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري- دورة الآباء- التي افتتحت في العشرين من ديسمبر الماضي 2020 بدار الأوبرا، ببعضٍ من نجوم المسرح الذين أثروْا الوجدان بالمثل الإنسانية، وقيم العقل والحرية والعدالة، كان في مقدمتهم: نجيب سرور وعباس أحمد ومحمود ياسين وصلاح السعدني وسهير المرشدي والمنتصر بالله، وسواهم من الفنانين الذين تمثلوا تراث المسرح، وقواعده الدر ......





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