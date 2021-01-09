الدول الفقيرة ولقاحات كورونا! - فهد المضحكي

2021/01/09 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي ثمة مخاوف من ان تتخلف الدول الفقيرة عن ركب الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لان الدول الغنية تتسابق في «تخزين» الجرعات اكثر من حاجاتها!.يقول أحد المختصين في الائتلاف العالمي المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الاوبئة: إذا انتشرت حالياً في ارجاء العالم صور تظهر سكان البلدان الغنية يتلقون التطعيم بينما لا يحدث شيء في البلدان النامية فهذه مشكلة عويصة وكبيرة جداً.فالمشكلة، إذاً، ......





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