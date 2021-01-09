المالية النيابية: موازنة 2021 هي الاكبر منذ 2004

2021/01/09 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، أن موازنة 2021 هي الاكبر منذ عام 2004.

وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة”.

وأضاف “إذا انعقدت جلسة البرلمان اليوم ستقرأ الموازنة القراءة الأولى وستكون هناك جلسة أخرى يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع للقراءة الثانية بعدها سيسلم مشروع الموازنة للجنة المالية لمناقشة جميع بنودها”.

وبين أن “مشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004 وهي موازنة توسعية وانفجارية وأن اغلب بنود الإنفاق فيها أصبح بها توسعاً وليس ترشيداً وأن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 دينار عراقي لكل دولار أمريكي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين”.

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