الصحة المصرية: 54 وفاة و1001 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/09 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 54 وفاة و1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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