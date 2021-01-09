صحيفة اسبانية: صلاح ليس بأفضل أحواله

2021/01/09 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خصص موقع صحيفة "آس" الإسبانية صدارة أخبار المصري محمد صلاح الذي تبدلت أحواله مؤخر في "أنفيلد"، وبدا مختلفا.

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