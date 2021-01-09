النفط يتجاوز 56 دولارا للبرميل الواحد

2021/01/09 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..سجلت أسعار النفط، اليوم السبت، ارتفاعاً جديداً لتحقق أكبر مكاسب اسبوعية لها.واغلق خام برنت عند 56.25 دولارًا للبرميل ، مرتفعاً 1.87 دولار أو 3.44٪، وسجل الخام مكاسب اسبوعية بلغت نسبتها 8.1%، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 52.72 دولارًا للبرميل، وسجلت مرتفعة 1.89 دولار ، أو 3.72٪ ، وهي أيضًا أعلى مستوياتها منذ أواخر شباط، وسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 7.7٪.ودفع ارتفاع الأسهم العالمية مؤشرات نيكاي اليابانية والأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة ، حيث ركز المستثمرون على المزيد من التحفيز لإصلاح الضرر الاقتصادي للوباء.وقال محللون إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحًا في الأشهر المقبلة إذا ظل الطلب على الوقود مقيدًا بالوباء.



القيود الصارمة على السفر والأنشطة الأخرى في جميع أنحاء العالم لاحتواء الزيادة في حالات COVID-19 تؤثر على مبيعات الوقود ، مما يضعف احتمالية تعافي الطلب على الطاقة في النصف الأول من عام 2021.وهناك أيضًا نقاط مضيئة للاستهلاك على الرغم من فيروس كورونا حيث يواجه نصف الكرة الشمالي شتاء قارس البرودة.



أدى أبرد طقس في بكين منذ عام 1966 إلى ارتفاع أسعار الطاقة المحلية ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة في معظم أنحاء أوروبا وآسيا دون المتوسط في معظم شهر كانون الثاني.



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