يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه دي ليخت بكورونا

2021/01/09 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن نادي يوفنتوس، إن نتيجة فحص “كوفيد-19″، لمدافعه الهولندي، ماتيس دي ليخت، جاءت إيجابية.وذكر النادي الإيطالي في بيان اصدره امس الجمعة، انه “خلال الفحوص التي تجرى وفقا للبروتوكولات، ظهرت نتيجة ماتيس دي ليخت إيجابية بكوفيد-19، ويخضع اللاعب بالفعل للعزل الذاتي”.وبات بذلك المدافع الدولي الهولندي، ثالث لاعب يصاب بالفيروس هذا الأسبوع في تشكيلة […]

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