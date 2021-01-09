أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها

2021/01/09 | 10:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع نهاية تداولات أول أسبوع في العام 2021، استطاعت أسعار النفط الارتفاع بصورة ملحوظة لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 11 شهرا بدعم من قرارات المملكة العربية السعودية وتفاؤل المستثمرين حول تعافي الطلب على النفط خلال 2021 في أعقاب التطورات السياسية في الولايات المتحدة وإيجابية البيانات الاقتصادية.

تحركات أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 6% خلال تداولات الأسبوع الجاري، فكان أعلى مستوى وصلت له العقود الفورية لخام برنت عند مستويات 55.48 دولار للبرميل، فيما كان أعلى مستوى سجلته العقود الفورية للخام الأمريكي عند مستويات 51.80 دولار للبرميل خلال هذا الأسبوع.

أهم المؤثرات على أسعار النفط

كان من أهم المؤثرات على أسعار النفط خلال هذا الأسبوع هو اجتماع اللجنة الوزارية لمنظمة أوبك+ في بداية الأسبوع، وعلى الرغم من غياب القرارات المهمة والمؤثرة عن هذا الاجتماع، فإن ما تبعه من تطورات كان هو المحرك الأقوى سيطرة على تداولات أسعار النفط هذا الأسبوع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية اعتزامها خفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس القادمين.



ونظرا لأن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العام، فكان لهذا القرار تأثير ملحوظ على تحركات أسعار النفط بصورة إيجابية.

وتبع هذا القرار، صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الأخير.



ووفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة، فقد تراجعت مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع بنحو 8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض بنحو 2.8 مليون برميل فقط.



وتجدر الإشارة إلى أن تراجع مخزونات النفط يعني زيادة الطلب على النفط خلال تلك الفترة.

وبالتالي، زادت بيانات مخزونات النفط من التوقعات هو تعافي الطلب العالمي على النفط خلال 2021، وتراجعت المخاوف حول تخمة المعروض بعد قرارات المملكة العربية السعودية، ودعم هذا صعود النفط بصورة قوية.

ومع اقتراب الأسبوع الجاري على الانتهاء، صدق الكونغرس الأمريكي على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز جو بايدن.



كذلك، أظهرت جولة إعادة الانتخابات في جورجيا فوز مرشح الحزب الديمقراطي بما عزز سيطرة الحزب على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأثرت تلك التطورات على شهية المخاطرة بصورة عامة مع صعود التوقعات باتخاذ بايدن المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد فور توليه المنصب والحصول على موافقة الكونغرس بسهولة بعد سيطرة الحزب الديمقراطي.

توقعات أسعار النفط

عقب التطورات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، زادت التوقعات حول استمرار تعافي أسعار النفط، خاصة مع دخول قرارات السعودية حيز التنفيذ.



وأصدر بنك UBS توقعات جديدة حول أسعار النفط، أشار فيها إلى إمكانية صعود الأسعار إلى مستويات 60 دولار للبرميل من جديد بحلول منتصف 2021.

PUKmedia وكالات

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