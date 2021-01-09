أسعار النفط تواصل الارتفاع وتسجل 56 دولارا للبرميل

2021/01/09 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تواصل أسعار النفط، اليوم السبت، ارتفاعها فيما سجلت ارتفاع وصل الى 56 دولارا للبرميل.وبلغت أسعار النفط يوم امس الجمعة، أعلى مستوى في 11 شهرا وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتعهد السعودية بخفض الإنتاج ومكاسب قوية في أسواق الأسهم الرئيسية.وارتفع خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 […]

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