بيان من وزارة الصحة حول السلالة الجديدة لكورونا يلمح إلى إعادة حظر التجوال

2021/01/09 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، بياناً حول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، فيما حذرت من أن التهاون بالإجراءات الوقائية سيعيد فرض القيود بما فيها الحظر الشامل للتجوال.

وذكر البيان الذي تلقى "ناس"، نسخة منه (9 كانون الثاني 2021)، ان "وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد ١٩ ووفياته في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها واصابتها لكافة الفئات العمرية وبضمنها فئة الاطفال، و الذي بات يهدد انظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة و الحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد اجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كافة المؤسسات وحظر الانشطة التجارية و الاجتماعية و الثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".

وأضاف البيان ان "تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الاصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الاصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والاجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق و بالعكس، والذي يدعونا لاتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير".

وتابعت الوزارة، أنه "استنادا الى مسؤولياتها الرقابية و الوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاوناً كبيرا للالتزام بالاجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الأجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل الى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-١٩، وهذه المؤشرات خطيرة جدا و تنذر بعودة ارتفاع الاصابات وتفشي الوباء مرة اخرى بعد ظهور السلالات الجديدة، ولابد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين بدون أعراض الى المخالطين الاصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا".

ومضى البيان بالقول إن "وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الاصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الاجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية".

كما أكدت الوزارة على "دور وسائل الاعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي احرزناه في مجال السيطرة على الوباء في بلدنا".

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