بيان من وزارة الصحة حول السلالة الجديدة لكورونا يلمح إلى إعادة حظر التجوال

أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، بياناً حول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، فيما حذرت من أن التهاون بالإجراءات الوقائية سيعيد فرض القيود بما فيها الحظر الشامل للتجوال.
وذكر البيان الذي تلقى "ناس"، نسخة منه (9 كانون الثاني 2021)، ان "وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد ١٩ ووفياته في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها واصابتها لكافة الفئات العمرية وبضمنها فئة الاطفال، و الذي بات يهدد انظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة و الحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد اجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كافة المؤسسات وحظر الانشطة التجارية و الاجتماعية و الثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".
وأضاف البيان ان "تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الاصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الاصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والاجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق و بالعكس، والذي يدعونا لاتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير".
وتابعت الوزارة، أنه "استنادا الى مسؤولياتها الرقابية و الوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاوناً كبيرا للالتزام بالاجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الأجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل الى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-١٩، وهذه المؤشرات خطيرة جدا و تنذر بعودة ارتفاع الاصابات وتفشي الوباء مرة اخرى بعد ظهور السلالات الجديدة، ولابد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين بدون أعراض الى المخالطين الاصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا".
ومضى البيان بالقول إن "وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الاصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الاجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية".
كما أكدت الوزارة على "دور وسائل الاعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي احرزناه في مجال السيطرة على الوباء في بلدنا".
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