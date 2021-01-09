نائب يوضح إمكانية استجواب الوزراء خلال الفصل التشريعي الحالي

2021/01/09 | 10:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اوضح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، إمكانية استضافة واستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الكاظمي، مشيرا إلى أن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد من اجل الموازنة.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تمديد الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد سيكون مخصص لاقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021”.واضاف ان “التمديد جاء لقضية معينة وهي مشروع الموازنة”، مشيرا إلى أن “جميع الجلسات المقرر انعقادها ستخصص لاقرار الموازنة فقط”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن في وقت سابق عن تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من اجل إقرار موازنة عام 2021.



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