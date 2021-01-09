أبرزها مباراتا ريال مدريد وبرشلونة.. مواعيد مباريات الليغا اليوم والقنوات الناقلة

2021/01/09 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم السبت ( 9 كانون الثاني 2021)، مباريات مهمة بالدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة 18 من الليغا، ويشهد الجدول مواجهة قوية بين غرناطة وضيفه برشلونة على ملعب نويفا لوس كارمينيس، ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا في ملعب السادار، كما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

إشبيلية وريال سوسيداد تقام في تمام الساعة، (4 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو تقام في تمام الساعة، (6:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

غرناطة وبرشلونة تقام في تمام الساعة، (8:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة أوساسونا وريال مدريد تقام في تمام الساعة، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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