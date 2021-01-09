توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة لليوم السبت

2021/01/09 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية في وزارة النقل، اليوم السبت، توقعاتها للحالة الجوية ودرجات الحرارة في عموم المحافظات.

وأشارت الهيأة في جداول وزعتها على عدد من وسائل الإعلام، إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً، يتحول إلى غائم مع مرور اليوم.

ونبهت إلى تسجيل درجات حرارة منخفضة، في بعض المحافظات، الى الصفر في نينوى، والى درجة واحدة في السليمانية، فيما تسجل بغداد 3 درجات مئوية، وذلك في رصدها لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة.

أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة الكبرى، فتوقعت أن تكون الأعلى في ميسان، حيث تصل إلى 24 درجة مئوية.

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