اتحاد السلة يغير مواعيد مباريات الجولة الثالثة

2021/01/09 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قرر اتحاد كرة السلة تغيير مواعيد ثلاث مباريات في الجولة الثالثة من النافذة الثانية والمقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري.وقال امين سر الاتحاد الدكتور خالد نجم تم تغيير مواعيد مباريات يوم الأثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري بسبب مقتضيات النقل التلفزيوني وبالتنسيق مع الشركة الناقلة.وبين أن مباراة الحشد والشعبي والشرطة ستكون في تمام الساعة الرابعة بدلا من الثالثة مساء وبذات اليوم، فيما ستكون مباراة الخطوط والكهرباء في الساعة السادسة بدلا من الخامسة ومباراة الأعظمية والنفط في الساعة الثامنة بدل من السابعة مساء.يشار إلى أن النافذة الثانية شهدت تقاطع أندية بغداد فيما بينها، فيما ستشهد النافذة الثالثة تقاطع أندية المحافظات فيما بينها حسب آلية المسابقة./انتهى

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