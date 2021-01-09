2021/01/09 | 10:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. اين كان ترامب وعائلته قبل اقتحام الكونغرس؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اين كان ترامب وعائلته قبل اقتحام الكونغرس؟) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اين كان ترامب وعائلته قبل اقتحام الكونغرس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).