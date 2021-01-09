2021/01/09 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مما لا شك فيه أن أحداث اقتحام أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته مبنى الكابيتول هيل ستترك أثرا عميقا على الحياة السياسية الأميركية بالعام، وعلى الحزب الجمهوري بالخاص، إلا أن المجتمعات الديمقراطية المتنوعة والتي تحتكم إلى سلطة القانون والمساءلة والمراجعة قادرة على تصحيح مساراها، هذه طبيعة الديموقراطيات العميقة المتحركة وفقا لخصوصياتها المجتمعية والاقتصادية والسياسية.لكن من المستغرب أن يطلق القادة الروس العنان لانتقاد مؤسسات الدولة الأميركية ويغلفوها بغطاء النقد والتحذير من مستقبل الولايات الم

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