كتلة الخنجر حول العقوبات الأمريكية على الفياض: نحن نختلف معه لكن سنسانده

2021/01/09 | 10:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت كتلة المشروع العربي البرلمانية، السبت، وقوفها ومساندتها لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بعد فرض عقوبات أمريكية ضده.

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