مرتفعا.. خام “برنت” يتجاوز حاجز الـ 56 دولارا

2021/01/09 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أقتصادشهدت أسعار النفط، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع جديد محققة اكبر مكاسب اسبوعية، بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج والمكاسب القوية في أسواق الأسهم الرئيسة.وسجل خام برنت 56.25 دولارا للبرميل الواحد، مرتفعاً بـ 1.87 دولار أو 3.44٪، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 52.72 دولارا للبرميل، وسجلت ارتفاعا بـ 1.89 دولار ، …

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