حفرة عملاقة تبتلع السيارات وتخرج مستشفى نابولي الإيطالية عن الخدمة

2021/01/09 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب انهيار بحفرة عملاقة في موقف سيارات بمستشفى في نابولي الإيطالية، مما اضطر إلى إغلاق مركز لعزل المصابين بكورونا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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