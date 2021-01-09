2021/01/09 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

أعرب النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، السبت ، عن اسفه لاصرار الحكومة المركزية التمسك بحكومة ذي قار المحلية رغم الاخفاقات المستمرة ، متهما أطرافا سياسية في المحافظة الوقوف خلف بقاء المحافظ ناظم الوائلي في منصبه.

وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “للاسف الشديد ليس فقط موقف الحكومة موقف سلبي تجاه محافظة ذي قار وتمسكها بالحكومة المحلية”، مبينا أن “الأزمة في ذي قار سببها الادارة المحلية”.

وأضاف أن “هناك قوى سياسية ومتنفذين وعدد من اعضاء مجلس النواب متمسكين بشخص المحافظ”، مشيرا إلى أن “أداء الحكومة المحلية مخيب للآمال يؤجج غضب أبناء ذي قار النزول إلى الشارع”.

ودعا الجابري رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية الى “رفع اليد عن محافظ ذي قار ناظم الوائلي لايجاد شخصية بديلة أكثر كفاءة “،

وكان الجابري دعا في وقت سابق رئيس خلية ادارة الازمة في ذي قار إلى إنهاء تكليف المحافظ ناظم الوائلي من منصبه على خلفية اخفاقات قانونية تزكم الأنوف.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ذي قار: الحكومة واطراف سياسية مؤيدة لها متمسكة بالمحافظ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ذي قار: الحكومة واطراف سياسية مؤيدة لها متمسكة بالمحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).