2021/01/09 | 10:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

السبت 9 يناير 2021 | 10:31 صباحاً

| عدد القراءات : 22

قائد شرطة في محافظة عراقية يعفي جميع المنتسبين الموقوفين بعقوبات انضباطية

إمر قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي بإعفاء جميع المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية فقط، بمناسبة الذكرى ٩٩ لتأسيس الشرطة العراقية البطلة إضافة إلى الأسباب الانسانية ومن اجل أن يكون رفع العقوبة أيضا حافزا لهم على الالتزام والتفاني بأداء الواجبات المكلفين بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة في محافظة عراقية يعفي جميع المنتسبين الموقوفين بعقوبات انضباطية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة في محافظة عراقية يعفي جميع المنتسبين الموقوفين بعقوبات انضباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).