2021/01/09 | 10:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.قالت اللجنة في بيان، إنها “سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 53 في اليوم السابق”.وأضافت أن “14 من بين 17 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات”.وأعلنت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي، اليوم السبت أنها ستعلق خدمات مترو الأنفاق.وكانت السلطات قد منعت الأسبوع الماضي سكان شيجياتشوانغ من مغادرة المدينة، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.وبدأت شيجياتشوانغ حملة فحوص جماعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 38 حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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